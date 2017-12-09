Глава МИД Арцаха принял председателя Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении

9 декабря министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял председателя Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения Армена Ашотяна.

Как сообщили Арменпресс из МИД Арцаха, стороны отметили необходимость координации усилий двух республик для выполнения задач внешнеполитической повестки дня. В этом контексте была отмечена важность активизации парламентской дипломатии в качестве одного из направлений по продвижению общеармянских интересов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.