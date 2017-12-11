Предстоящие новости: 11.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 11-го декабря, в Матенадаранв состоится ежегодная церемония награждения, посвященная Всеобщим правам. В этом году она совпадает с Днем прав человека. Организаторы: ереванское представительство ООН, ереванское представительство ЕС, посольства США, Великобритании и Франции в Армении.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция посла Японии в РА Эйджи Тагучи.Тема: перспективы армяно-японского сотрудничества.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция главы профсоюза завода «Наирит» Грачья Тадевосяна.Тема: последние акции протеста наиритцев, проблемы рабочих и пути их решения.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя археологической экспедиции в Арцахе Гамлета Петросяна.Тема: 1. Правда о загадочных тайниках Дадиванка. 2. Цель и смысл регистрации нашего наследия в ЮНЕСКО.3. Арцахские раскопки.

В концертном зале имени Арама Хачатуряна сегодня, 11-го декабря, состоится гала-концерт и церемония закрытия V Международного фестиваля им. Хачатуряна. Прямая трансляция по каналу MEDICI.TV. В программе - Третья симфония Авета Тертеряна (дирижер Сергей Смбатян). Симфония с колоколами Арама Хачатуряна. Фестиваль проходит под высоким патронатом президента РА.

В Синем зале к/т «Москва», сегодня, 11-го декабря, состоится премьера художественно-документального фильма Врежа и Тарона Петросянов «Поэма об одиноком волке».

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция вице-президента Федерации лыжного спорта Армении Гагика Саркисяна, президента Паралимпийского комитета Акопа Абрамяна.Тема: подписание Меморандума о сотрудничестве между Федерацией лыжного спорта и Паралимпийским комитетом Армении.

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