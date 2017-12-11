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Предстоящие новости: 11.12.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 11-го декабря, в Матенадаранв состоится ежегодная церемония награждения, посвященная Всеобщим правам. В  этом году  она  совпадает с Днем прав человека. Организаторы: ереванское  представительство ООН,  ереванское  представительство ЕС, посольства США, Великобритании и Франции в  Армении.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция посла Японии в РА Эйджи Тагучи.Тема: перспективы армяно-японского сотрудничества.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция главы профсоюза завода «Наирит» Грачья Тадевосяна.Тема: последние  акции протеста  наиритцев, проблемы рабочих и пути  их решения.

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя археологической экспедиции в Арцахе Гамлета Петросяна.Тема: 1. Правда о загадочных тайниках Дадиванка. 2. Цель и смысл регистрации нашего наследия в ЮНЕСКО.3. Арцахские  раскопки.   

В концертном зале имени Арама Хачатуряна  сегодня, 11-го декабря, состоится гала-концерт и церемония  закрытия V Международного фестиваля им. Хачатуряна. Прямая трансляция  по каналу MEDICI.TV. В программе -  Третья симфония Авета  Тертеряна (дирижер Сергей  Смбатян). Симфония  с колоколами Арама Хачатуряна. Фестиваль проходит под высоким патронатом президента  РА.

В Синем зале к/т «Москва», сегодня, 11-го декабря, состоится премьера художественно-документального фильма Врежа и Тарона  Петросянов «Поэма об одиноком волке».

Сегодня, 11-го декабря, состоится пресс-конференция вице-президента Федерации лыжного спорта  Армении Гагика  Саркисяна, президента Паралимпийского комитета Акопа Абрамяна.Тема: подписание Меморандума о сотрудничестве между Федерацией лыжного спорта и Паралимпийским комитетом Армении. 

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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