Бако Саакян принял делегацию во главе с омбудсменом РА Арманом Татояном

9 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял омбудсмена Республики Армения Армана Татояна и членов возглавляемой им делегации. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах

На встрече, в которой принял участие омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских государств.