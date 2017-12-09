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Бако Саакян принял делегацию во главе с омбудсменом РА Арманом Татояном


9 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял омбудсмена Республики Армения Армана Татояна и членов возглавляемой им делегации. Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах

На встрече, в которой принял участие омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских государств.



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