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В Пекине самолет China Southern выкатился за пределы взлетной полосы


Самолёт авиакомпании China Southern с 395 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Пекина "Столичный" ("Шоуду"), следует из заявления авиакомпании.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в субботу в 15:22 по местному времени. Самолёт, совершавший рейс CZ3104 из Пекина в Гуанчжоу, выкатился за пределы взлётной полосы во время руления.

"В настоящее время 395 пассажиров покинули самолет. Причина инцидента выясняется", — говорится в заявлении.

Информации о пострадавших нет.



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