Мероприятия памяти жертв Спитакского землетрясения состоялись в Минске и Батуми

7 декабря во дворе церкви Св.Александра Невского в Минске у Мемориала жертв Спитакского землетрясения состоялось памятное мероприятие с участием представителей посольства РА в Беларуси и армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в своей речи посол РА Олег Есаян говорил о непоколебимой воле армянского народа к возрождению и исцелению от ран. Он выразил благодарность странам, в те трагические дни протянувшим армянам руку помощи.

Присутствующие возложили цветы и венки к мемориалу.

7 декабря в Батуми, в церкви Спасителя состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв землетрясения 1988г. От имени сотрудников Генконсульства и общинных организаций были возложены цветы к мемориальному хачкару, установленному во дворе церкви.

Духовный лидер паствы ААЦ Арарат Гумбалян и генконсул Егише Саркисян представили меры, предпринимаемые властями Армении по окончательному устранению последствий землетрясения.

В тот же день в Культурно-образовательном центре им.АлександраМанташяна был показан фильм о Спитакском землетрясении.