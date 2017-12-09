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Мероприятия памяти жертв Спитакского землетрясения состоялись в Минске и Батуми


7 декабря во дворе церкви Св.Александра Невского в Минске  у Мемориала жертв Спитакского землетрясения состоялось памятное  мероприятие с участием представителей посольства РА  в  Беларуси и армянской  общины.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в своей речи посол РА  Олег Есаян говорил о непоколебимой  воле  армянского народа к возрождению и исцелению от ран. Он выразил благодарность странам, в те трагические  дни протянувшим армянам руку помощи.

Присутствующие  возложили цветы и венки к  мемориалу.

7 декабря в Батуми, в церкви Спасителя состоялось мероприятие, посвященное  памяти жертв  землетрясения 1988г. От имени сотрудников Генконсульства и общинных организаций были возложены  цветы  к  мемориальному  хачкару, установленному  во дворе  церкви.

Духовный лидер паствы ААЦ Арарат Гумбалян и генконсул Егише Саркисян представили меры, предпринимаемые властями Армении по окончательному  устранению последствий землетрясения.

В  тот же  день в Культурно-образовательном центре им.АлександраМанташяна был показан фильм о Спитакском землетрясении.

 



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