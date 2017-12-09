Пожары в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб и десять получили ранения в результате лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния с четвертого декабря. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews, общая площадь возгораний составляет около 650 квадратных километров. Президент США Дональд Трамп объявил во всем штате режим чрезвычайной ситуации.

Борьбу со стихией ведут 8700 пожарных и десятки вертолетов. Справиться с огнем мешает сухая и ветреная погода, которая по прогнозам синоптиков, продлится до воскресенья. По информации властей за последние пять дней огонь уничтожил сотни строений. Выгорели десятки тысяч гектаров земли. Порядка двухсот тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.