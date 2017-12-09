Армения удостоилась приза как лучшее направление для бизнес-туризма-2017

7 декабря в Москве состоялась церемония награждения призом BBT (BuyingBusinessTravel) AwardRussia& CIS в области бизнес-туризма. Армения была представлена проектом OK Armenia, осуществляемым при содействии посольства РА в России.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, решением жюри Армения признана «Лучшим иностранным направлением MICE» в 2017г. В этой номинации наряду с Арменией были представлены Грузия, Италия, Франция, США.

Справка. MICE – сфера бизнес-туризма, которая занимается организацией и проведением разнообразных кооперативных мероприятий. Уже более 20 лет журнал BuyingBusinessTravel организует конкурсы среди TMC, MICE-агентов, авиакомпаний, отелей, платных систем и рынков.