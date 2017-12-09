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Армения удостоилась приза как лучшее направление для бизнес-туризма-2017


7 декабря  в  Москве  состоялась церемония  награждения призом BBT (BuyingBusinessTravel) AwardRussia& CIS в области бизнес-туризма. Армения  была представлена проектом OK Armenia, осуществляемым при содействии посольства РА  в  России.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, решением жюри Армения  признана «Лучшим иностранным направлением MICE» в 2017г. В этой номинации наряду  с Арменией были представлены  Грузия, Италия, Франция, США.

СправкаMICE – сфера бизнес-туризма, которая  занимается организацией  и проведением разнообразных кооперативных мероприятий. Уже более 20 лет журнал BuyingBusinessTravel организует конкурсы среди  TMC, MICE-агентов, авиакомпаний, отелей, платных систем и рынков.



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