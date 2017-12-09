Уголовное дело по известному случаю в супермаркете SAS не возбуждено за недостаточностью улик - генпрокурор

Уголовное дело по известному случаю встречи сотрудников супермаркета SAS не возбуждено за недостаточностью улик. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами отметил генпрокурор РА Артур Давтян.

«Если дело не передано в суд, лицо не предстало перед судом – значит, доказательная база была недостаточной, иных причин здесь не было», - сказал он.

При этом он отметил, что запись разговоров – достаточно важный фактический материал, однако по условиям произведения записи он может считаться или не считаться доказательством.

«Уверяю вас, если бы была необходимость привлечь кого-то к ответственности, мы бы сделали это, не медля ни минуты. Насколько мне известно, по делу не было никаких невыясненных обстоятельств. Уголовное дело было возбуждено по факту ограничения избирательного права граждан путем дачи взятки. По данному делу таких данных не было. Угроза увольнения сотрудника из-за голосования за того или иного кандидата не содержит признаков по упомянутому мной составу преступления», - сказал Давтян.