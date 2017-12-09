Иракские военные расширили контроль у границы с Сирией, заявило ополчение

Иракские военные при поддержке народного ополчения в рамках операции против террористов расширили контроль над границей с Сирией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости об этом сообщила пресс-служба народного ополчения Ирака в субботу.

"Силы народного ополчения… и армии Ирака смогли добраться до иракско-сирийской границы и встретиться там с военными, шедшими из районов к северу от (иракских — ред.) городов Рава и Эль-Каим", — сообщила пресс-служба ополчения.

Рава и Эль-Каим были ранее освобождены от группировки "Исламское государство"*.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" передал, что ополченцы заявляют о полном освобождении границы.