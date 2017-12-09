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Посол Мкртчян встретился с министром экономики и торговли Ливана


В Ливане  состоялась встреча  посла Армении Самвела Мкртчяна с министром экономики и торговли Ливана РаедомХури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, посол Мкртчян представил министру  Хури комплексные меры, предпринятые правительством Армении с целью усовершенствовать инвестиционное поле в стране  и сделать его более доступным и привлекательным для инвесторов.

Стороны рассмотрели и возможности общего рынка ЕАЭС, а также подписанного 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, льготного торгового режима, ЗСТ с Ираном.

РаедХури представил общее состояние  экономики Ливана, внутренние  и внешнеполитические  проблемы, перспективы  развития.

РаедХури выразил готовность содействовать активизации экономических связей  Ливан-Армения и гармонизации их с уровнем дружеских связей двух стран.

 



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