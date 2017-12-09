Посол Мкртчян встретился с министром экономики и торговли Ливана

В Ливане состоялась встреча посла Армении Самвела Мкртчяна с министром экономики и торговли Ливана РаедомХури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, посол Мкртчян представил министру Хури комплексные меры, предпринятые правительством Армении с целью усовершенствовать инвестиционное поле в стране и сделать его более доступным и привлекательным для инвесторов.

Стороны рассмотрели и возможности общего рынка ЕАЭС, а также подписанного 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, льготного торгового режима, ЗСТ с Ираном.

РаедХури представил общее состояние экономики Ливана, внутренние и внешнеполитические проблемы, перспективы развития.

РаедХури выразил готовность содействовать активизации экономических связей Ливан-Армения и гармонизации их с уровнем дружеских связей двух стран.