Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

В аэропорту «Звартноц» задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков


Сотрудники Вагаршапатского и Армавирского отделений  полиции РА 8 декабря в 12.45 часов после  посадки самолета рейса Москва-Ереван в  аэропорту «Звартноц» задержали Арсена Б. (1985 г/р), который с 5 сентября разыскивается по обвинению по ч.1 ст. 268 УК РА (незаконный оборот наркотических психотропных веществ без цели их реализации).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации