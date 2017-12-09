В аэропорту «Звартноц» задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Вагаршапатского и Армавирского отделений полиции РА 8 декабря в 12.45 часов после посадки самолета рейса Москва-Ереван в аэропорту «Звартноц» задержали Арсена Б. (1985 г/р), который с 5 сентября разыскивается по обвинению по ч.1 ст. 268 УК РА (незаконный оборот наркотических психотропных веществ без цели их реализации).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.