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Во время протестов в Палестине пострадали более 1000 человек


Во время протестов в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима пострадали более 1000 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Накануне палестинцы провели "день гнева" в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Протестыпривели к столкновениям с израильскимисиловиками.

Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщал о 767 пострадавших, включая около 60 с огнестрельными ранениями.

 



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