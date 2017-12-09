Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

В республике ожидается погода без осадков


9 декабря днем  и 10-14 декабря в Армении погодаожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в госслужбе гидрометеорологии и мониторинга  МЧС РА, 10  декабря ночью понизится на 2-3градуса, а 12-13 декабря на столько же  повысится.

В Ереване 9 декабря днем  и 10-14 декабря погодаожидаетсябезосадков.

 

 



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