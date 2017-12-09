В республике ожидается погода без осадков

9 декабря днем и 10-14 декабря в Армении погодаожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в госслужбе гидрометеорологии и мониторинга МЧС РА, 10 декабря ночью понизится на 2-3градуса, а 12-13 декабря на столько же повысится.

В Ереване 9 декабря днем и 10-14 декабря погодаожидаетсябезосадков.