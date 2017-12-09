Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

В Ереване зарегистрирован случай отравления угарным газом


8 декабря в 20:20 часов в Эребунийское  отделение  полиции из больницы поступило сообщение, что доставлены симптомами  отравления  угарным газом Гегам Х. (1983 г/р), Арман А. (1974 г/р) и Араик Г. (1961 г/р).

Выяснилось, что они отравились в тот же  день в 20:00 при попытке использовать газовую печь в гараже, принадлежащем Арману А.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, назначены  судмедэкспертизы. Ведется следствие.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации