В Ереване зарегистрирован случай отравления угарным газом

8 декабря в 20:20 часов в Эребунийское отделение полиции из больницы поступило сообщение, что доставлены симптомами отравления угарным газом Гегам Х. (1983 г/р), Арман А. (1974 г/р) и Араик Г. (1961 г/р).

Выяснилось, что они отравились в тот же день в 20:00 при попытке использовать газовую печь в гараже, принадлежащем Арману А.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, назначены судмедэкспертизы. Ведется следствие.