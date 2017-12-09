Разыскиваемый по подозрению в избиении задержан в Гюмри

Благодаря действиям, предпринятым сотрудниками Мушского отделения полиции, 8 декабря в 11.30 часов был задержан в доме №6 по ул.В.Саркисяна в Гюмри и доставлен в отделение Гагик К. (1983 г/р), который с 7 декабря разыскивается по обвинению в ст. 118 (избиение) УК РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.