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Разыскиваемый по подозрению в избиении задержан в Гюмри


Благодаря действиям, предпринятым сотрудниками Мушского отделения  полиции, 8 декабря в 11.30 часов был задержан в доме №6 по ул.В.Саркисяна в Гюмри и доставлен в отделение Гагик К. (1983 г/р), который с  7 декабря  разыскивается по обвинению в ст. 118 (избиение)  УК РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

 



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