Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Лидер «Движения новых сил»Украины МихаилСаакашвилиначал бессрочную голодовку.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал Чернолуцкий после встречи с Саакашвили.

Силовики задержали Саакашвили накануне вечером в Соломенском районе Киева и доставили его в изолятор временного содержания СБУ.