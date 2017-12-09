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Саакашвили объявил бессрочную голодовку


Лидер «Движения новых сил»Украины МихаилСаакашвилиначал бессрочную голодовку.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал Чернолуцкий после встречи с Саакашвили.

Силовики задержали Саакашвили накануне вечером в Соломенском районе Киева и доставили его в изолятор временного содержания СБУ.



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