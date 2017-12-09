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Прокуратура Украины потребует в отношении Саакашвили домашний арест


Генпрокуратура Украины намерена представить в  суд пакет, требуя в качестве  меры пресечения для лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили  домашний арест.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры  Украины Андрей Лысенко.

«Следует соблюсти процедуру представления документов  в  суд, и с этой  целью прокуроры  готовят документы для  представления», отметил Лысенко.

Саакашвили будут предъявлены обвиненияв "содействии участникам преступных организаций".

 



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