Прокуратура Украины потребует в отношении Саакашвили домашний арест

Генпрокуратура Украины намерена представить в суд пакет, требуя в качестве меры пресечения для лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили домашний арест.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Следует соблюсти процедуру представления документов в суд, и с этой целью прокуроры готовят документы для представления», отметил Лысенко.

Саакашвили будут предъявлены обвиненияв "содействии участникам преступных организаций".