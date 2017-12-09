Старший следователь областного СУ Котайка отмечен благодарностью президента РА

Приказом президента Армении Сержа Саргсяна старший следователь областного Следственного управления Котайка награжден благодарностью президента РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в приказе говорится:

«Принимая за основу Указ Президента Республики Армения «О благодарственных наградах Президента Республики Армения» ՆՀ-764от 27 декабря 2000г., решаю:

За добросовестную и эффективную работу наградить старшего следователя Следственного управления Котайкской области Варужана ТОВМАСЯНА благодарностьюПрезидента Республики Армения».