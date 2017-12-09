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Старший следователь областного СУ Котайка отмечен благодарностью президента РА


Приказом президента  Армении Сержа Саргсяна старший следователь областного Следственного управления  Котайка награжден благодарностью президента  РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в приказе говорится:

«Принимая за основу Указ Президента  Республики Армения «О благодарственных наградах Президента Республики Армения» ՆՀ-764от 27 декабря 2000г., решаю:

За добросовестную и эффективную работу наградить старшего следователя   Следственного управления  Котайкской области Варужана ТОВМАСЯНА благодарностьюПрезидента  Республики Армения».

 



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