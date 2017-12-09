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Ушел из жизни Народный артист СССР, известный актер Леонид Броневой


Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Броневой снялся во многих фильмах, в том числе «Семнадцать мгновений весны», «Покровские  ворота», «Тот самый Мюнхаузен» и др.



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