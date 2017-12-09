На некоторых автодорогах республики местами гололед: дорога Степанцминда-Ларс открыта

По состоянию на 10:00 часов9 декабря дороги Горис-Сисиан и от полуострова Севан до Цовагюха местами гололед. По этой же причине труднопроходим перевал Варденяц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-технологий РА, с целью обеспечения безопасного движения, дорожные строители круглосуточно расчищают и проводят обработку дорожного полотна солью и песком. Во избежание аварий, пробок и чрезвычайных ситуаций министерство рекомендует ездить исключительно с зимними шинами.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА,по состоянию на 10:30 часов9 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.