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На некоторых автодорогах республики местами гололед: дорога Степанцминда-Ларс открыта


По  состоянию на 10:00 часов9 декабря  дороги Горис-Сисиан и от полуострова Севан до Цовагюха местами гололед. По этой же  причине труднопроходим перевал Варденяц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-технологий  РА,  с целью обеспечения безопасного движения, дорожные строители круглосуточно расчищают и  проводят обработку дорожного полотна  солью и песком. Во избежание аварий, пробок и чрезвычайных ситуаций министерство рекомендует  ездить исключительно с зимними шинами.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты. 

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития   Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА,по состоянию на 10:30 часов9 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



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