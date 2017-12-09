Европейские индексы - 08-12-17

МОСКВА, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 13153.70 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 5399.09 пункта, британский FTSE вырос на 1.00% и составил 7393.96 пункта, российский MICEX вырос на 0.09% и составил 2104.99 пункта, а RTSI снизился на 0.39% и составил 1116.29 пункта.