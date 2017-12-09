Поздравление Бако Саакяна в связи с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР

Президент Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, d послании говорится:

"Дорогие арцахцы!

От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас по случаю Дня референдума о государственной независимости и Конституции НКР!

Референдумы, проведенные 10 декабря 1991-го и 2006-го годов, имели судьбоносное значение в жизни нашей республики и продемонстрировали твердую волю и непоколебимый дух нашего народа, вставшего на путь демократии.

Вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры мы смогли преодолеть в течение этих лет все трудности и испытания, защитили нашу государственную независимость и продолжаем предпринимать необходимые меры по ее последовательному укреплению и развитию.

Референдум по конституционным реформам и принятие новой Конституции Республики Арцах 20 февраля 2017-го года стали ярким подтверждением этого.

Новый Основной закон – объективное свидетельство дальнейшего становления и укрепления конституционализма и демократических институтов в нашей республике, очередное подтверждение преданности нашего народа делу построения свободной и цивилизованной страны.

Дорогие соотечественники!

Вновь поздравляю всех с этим важнейшим государственным праздником и желаю мира, счастья и благополучия каждой семье Арцаха!"