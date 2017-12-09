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Следующий соперник Ароняна на LondonChessClassic – Накамура


Известен следующий соперник действующего обладателя  Кубка мира Левона Ароняна в LondonChessClassic. Это ФабианоНакамура.

Как передает Арменпресс, Левон Аронян встретится с ФабианоНакамурой в 7 туре и будет играть белыми.

Остальные пары: Непомнящий-Ананд, Карякин—Вашье-Лаграв,  Карлсен-Адамс,Каруана-Со. 

ПризовойфондLondonChessClassic - $ 300.000. Он завершится 11 декабря. Действующий чемпион LondonChessClassic – представитель США Уэсли Со. В этом турнире четырежды  побеждал действующий  чемпион мира МагнусКарлсен (2009, 2010, 2012, 2015).



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