Грант Мелкумян все еще непобедим - FIDEOPEN

Член национальной сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян остается непобедимым на проходящем в Лондоне турнире Fideopen.

Как передает Арменпресс, в 7 туре LondonchessclassicFideOpenМелкумян завершил довольно сложную партию вничью. Набрав 7 очков из 8 возможных, Грант продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

Другой член сборной – Габриел Саркисян также победил в этом туре, но уже черными. У него в 6,5 очков, и он занимает третью строчку в таблице.

До завершения турнира остался всего один тур.