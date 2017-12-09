Грант Мелкумян все еще непобедим - FIDEOPEN
Член национальной сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян остается непобедимым на проходящем в Лондоне турнире Fideopen.
Как передает Арменпресс, в 7 туре LondonchessclassicFideOpenМелкумян завершил довольно сложную партию вничью. Набрав 7 очков из 8 возможных, Грант продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.
Другой член сборной – Габриел Саркисян также победил в этом туре, но уже черными. У него в 6,5 очков, и он занимает третью строчку в таблице.
До завершения турнира остался всего один тур.
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