Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники

Прошедшие на днях широкомасштабные военные учения в Арцахе доказали, что дипломатические достижения Армении подкрепляются боеспособной армией и боевым духом наших войск. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Во время учений еще раз была продемонстрирована высокая степень готовности сил обороны Арцаха, вооруженных сил Армении и высокотехнологичного оборудования, чему я придаю большое значение», - подчеркнул Шармазанов.

Вице-спикер НС добавил, что эти учения были беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники.