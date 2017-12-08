Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия

Армянский национальный комитет Канады отмечает 12-ю годовщину разрушения Азербайджаном исторического армянского кладбища в Джуге, призвав правительство Канады привлечь Азербайджан к ответственности за систематическое уничтожение исторических, культурных и религиозных объектов и памятников Армении, сообщили Арменпресс в пресс-службе Комитета.

10 декабря 2005 года правительство Азербайджана начало уничтожение исторического армянского кладбища в Джуге, древнем армянском городе, который сейчас находится на территории Азербайджана. В результате этого было уничтожено 10 000 хачкаров, которые были установлены между 6-м и 17-м веками.

Хачкары - это уникальная армянская форма резьбы по камню, признанная ЮНЕСКО как культурно, так и религиозно значимой для армянского народа и составляющая часть общего нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в срочной охране.

Председатель Армянского национального комитета Канады Шаген Миракян заявил, что армянские памятники представляют собой уникальную архитектурную ценность, и международное сообщество должно признать политику их уничтожения культурным геноцидом.

Несмотря на четкие доказательства и осуждение со стороны международных органов, таких как Европейский парламент и ICOMOS, власти Азербайджана продолжают отрицать это преступление, продолжая тем самым содействовать уничтожению всех армянских религиозных и культурных объектов в стране.

Г-н Миракян призвал правительство Канады оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы положить конец этой кампании. «Уничтожение цивилизации народа несовместимо с любой страной, стремящейся стать честным посредником в вопросах мира, справедливости и равенства во всем мире. Азербайджан не может считаться таковым, пока он не столкнется со своей собственной историей и не будет уважать права и свободы других народов», - заключил Миракян.