Предстоящие на 9 декабря мероприятия
21:01, Декабрь 08, 2017
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- 21:01 Предстоящие на 9 декабря мероприятия
- 20:42 При нападении на миссию ООН в Конго погибли 14 миротворцев и пять военных
- 20:36 Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке
- 20:32 Тиллерсон рассказал, сколько может занять перевод посольства в Иерусалим
- 20:12 В результате пожара в Раменском пострадала гражданка Армении
- 20:10 В Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли пять человек
- 19:51 В Армении будет внедрен электронный инструмент eRegulations
- 18:26 В Армении есть труднопроходимые дороги: местами наблюдается гололедица
- 18:17 «Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
- 18:11 Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Европейского Союза: постпред ЕС в ОБСЕ
- 18:04 Глава МИД РФ коснулся вопроса увеличения числа наблюдателей ОБСЕ по нагорно- карабахскому конфликту
- 17:58 Британское правительство официально назвало размер счета за Brexit
- 17:43 Ученые рассказали о пользе видеоигр для пожилых людей
- 17:38 Лавров отметил важность встреч президентов и глав МИД Армении и Азербайджана
- 17:32 ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-12-17
- 17:28 Азиатские индексы - 08-12-17
- 17:24 Налбандян и Лавров в Вене коснулись процесса мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 17:17 Министр иностранных дел Армении встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ
- 17:16 Глава Еврокомиссии обсудит с премьером Израиля ситуацию вокруг Иерусалима
- 17:05 Ученые раскрыли необычную связь между газировкой и детской астмой
- 17:03 Курц выразил удовлетворение встречей глав МИД Армении и Азербайджана
- 17:02 Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии
- 16:53 Каладзе пообещал самый народный Новый год в Тбилиси
- 16:47 ЕС выделил Киеву €50 млн "на развитие Восточной Украины"
- 16:25 Меланья Трамп хочет провести Рождество на необитаемом острове
- 16:11 Раскрыты предельные возможности человеческого организма
- 16:08 При столкновениях на западном берегу Иордана пострадали около 40 человек
- 15:49 "Газпром" установил рекорд экспорта газа
- 15:45 Водителям рекомендуется избегать следования по дорогам Гориса
- 15:33 В Армении на высокогорье гранатометчики приступили к отработки техники поражения легкобронированных целей
- 15:14 На некоторых дорогах республики – гололед и метель
- 15:11 Министр иностранных дел Армении встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии
- 15:09 Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
- 14:55 Север-Юг: сроки вновь переносятся
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