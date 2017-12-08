Путин и Эрдоган обсудят сирийское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 декабря нанесет рабочий визит в Турцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», глава российского государства проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Главным темами встречи станут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики, а также сирийское урегулирование и ситуация на Ближнем Востоке.

В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что 11 декабря стороны также обсудят проблему Иерусалима. По словам представителя пресс-службы администрации Эрдогана, главы двух государств обсудят, прежде всего, последние события, связанные с Иерусалимом, и ситуацию в Сирии.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.