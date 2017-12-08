В результате пожара в Раменском пострадала гражданка Армении

Три человека погибли при пожаре в торговом центре "Аист" в подмосковном Раменском. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, среди пострадавших была также гражданка Армении Л.Т.Аветисян, 1983 г.р.

Ее перевезли в центральную больницу Раменского, где она получила помощь и была выписана.