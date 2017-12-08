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В Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли пять человек


Микроавтобус и грузовая автомашина столкнулись на федеральной трассе в Якутии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

ДТП произошло в Мегино-Кангаласском районе, в 16 километрах от населенного пункта Нижний Бестях, на федеральной автодороге "Колыма".

Жертвами аварии, по предварительным данным, стали пять человек. Еще трое пострадали, их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.



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