В Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли пять человек

Микроавтобус и грузовая автомашина столкнулись на федеральной трассе в Якутии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

ДТП произошло в Мегино-Кангаласском районе, в 16 километрах от населенного пункта Нижний Бестях, на федеральной автодороге "Колыма".

Жертвами аварии, по предварительным данным, стали пять человек. Еще трое пострадали, их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.