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В Армении будет внедрен электронный инструмент eRegulations


В Армении запущен грантовый проект на прямые иностранные инвестиции на сумму 332 тыс евро. Фонд развития Армении и Программа развития Организации Объединенных Наций 8 декабря подписали соответствующий документ.

Как сообщает Арменпресс , в рамках 21-месячной программы среди бизнесменов будет проведено исследование по выявлению процедур и процессов, которые препятствуют инвестициям.

Будет внедрен электронный инструмент eRegulations, в котором будет представлена подробная информация об инвестиционных процессах Армении. Дальнейшее упрощение процессов улучшит инвестиционный климат, усилив бизнес-конкуренцию в Армении.



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