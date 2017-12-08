Министерство ЧС Армении сообщает, что 8-го декабря по положению на 17:00 часов в Армении есть труднопроходимые дороги: местами наблюдается гололедица.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходимы Варденяцский перевал и автодороги Горис-Хндзореск, Горис-Хознавар.

На автодорогах регионов Ширак, Сюник, Лори и Котайик местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.