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Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Европейского Союза: постпред ЕС в ОБСЕ


Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Европейского Союза. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Иоаннис Враилас в выступлении на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

«Урегулирование затяжных конфликтов в Молдове, Грузии и Нагорном Карабахе остается одним из приоритетов для Европейского Союза. Мы призываем все стороны проявить в 2018 году политическую волю, необходимую для прогресса в урегулировании этих конфликтов», - сказал Враилас.

Он поприветствовал усилия Минской группы и принятие совместного заявления странами-сопредседателями Минской группы. 



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