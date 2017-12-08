Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Европейского Союза: постпред ЕС в ОБСЕ

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов Европейского Союза. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Иоаннис Враилас в выступлении на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

«Урегулирование затяжных конфликтов в Молдове, Грузии и Нагорном Карабахе остается одним из приоритетов для Европейского Союза. Мы призываем все стороны проявить в 2018 году политическую волю, необходимую для прогресса в урегулировании этих конфликтов», - сказал Враилас.

Он поприветствовал усилия Минской группы и принятие совместного заявления странами-сопредседателями Минской группы.