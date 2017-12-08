Глава МИД РФ коснулся вопроса увеличения числа наблюдателей ОБСЕ по нагорно- карабахскому конфликту

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ старается согласовать практические параметры для увеличения числа наблюдателей ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Как сообщает Арменпресс, об этом 8 декабря в Вене заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 24-го заседания СМИД ОБСЕ.

«Вопрос увеличения числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения был обсужден в мае 2016 года в Вене на совместном заседании президентов Армении и Азербайджана с министрами иностранных дел стран-сопредседателей и в июне на встрече президентов обеих стран с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. После этого соглашение принципиально было передано ОБСЕ», - отметил Лавров.

Ранее Лавров также заявил, что встреча президентов Армении и Азербайджана в 2017 году был позитивным шагом в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.