Британское правительство официально назвало размер счета за Brexit

Правительство Великобритании рассчитывает выплатить Евросоюзу сумму в размере 35-39 млрд фунтов стерлингов (€40-45 млрд) в качестве счета за Brexit для урегулирования своих финансовых обязательств перед сообществом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник официально сообщил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, информирует агентство Reuters.

"Мы рассчитываем, что предел будет в районе 35 и 39 млрд фунтов", - сказал он, назвав данную сумму "честным урегулированием обязательств" Великобритании перед ЕС.

Таким образом британское правительство впервые официально сообщило о конкретной сумме, которую Лондон готов выплатить Брюсселю в рамках реализации Brexit.

Великобритания и Евросоюз ранее в пятницу достигли прорыва в переговорах по Brexit после семи месяцев диалога, завершив его первый этап. Теперь переговорный процесс переходит во вторую фазу, посвященную вопросам безопасности и торговли. Формальное одобрение начала второго этапа переговоров должно быть сделано на саммите ЕС в Брюсселе, намеченном на 14-15 декабря, а стартовать этот этап предметных дискуссий - в январе 2018 года.

Датой выхода Великобритании из ЕС ранее было установлено 29 марта 2019 года.





