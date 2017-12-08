Ученые рассказали о пользе видеоигр для пожилых людей

Видеоигры улучшают память и работу мозга у людей старшего возраста, выяснили ученые из из Монреальского университета. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале PLOS One.

Ранее ученым удалось доказать, что благодаря видеоиграм в гиппокампе у молодых людей увеличивается количество серого вещества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В новом исследовании участвовали 33 человека в возрасте от 55 до 75 лет. Их разделили на три группы: одна играла в Super Mario 64, другая училась играть на пианино, третья не была вовлечена в какую-либо активность. За ними наблюдали в течение шести месяцев. Результаты оценивались с помощью когнитивных тестов и МРТ-сканирования.

Выяснилось, что у людей старшего возраста, играющих в Super Mario 64 увеличилось количество серого вещества в гиппокампе. Кроме того, у них улучшалась краткосрочная память.

У тех, кто учился играть на пианино, возросло количество серого вещества в дорсолатеральной коре. У контрольной группы количество серого вещества во всех областях сократилось.

По словам ученых, благодаря видеоигре гиппокамп создает когнитивную карту виртуального мира. Это помогает снизить угрозу атрофии серого вещества, которая часто случается у пожилых людей и приводит к неврологическим болезням — в частности, к болезни Альцгеймера.