Лавров отметил важность встреч президентов и глав МИД Армении и Азербайджана

Встреча президентов Армении и Азербайджана в 2017 году был позитивным шагом в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом 8 декабря в Вене заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 24-го заседания СМИД ОБСЕ.

«В каждом конфликте нужно понимать, что на данный момент является приоритетным. Но также необходимо опираться на некие общие, «одинаковые» подходы. Среди них, прежде всего, прямой диалог между сторонами конфликта, который есть в нагорно-карабахском урегулировании. К сожалению, пока он не дает нам серьезного прогресса, но тот факт, что в этом году состоялся диалог на уровне президентов и не раз на уровне министров иностранных дел, нам кажется позитивным. Будем продолжать работать в направлении, в котором идет коллективный подход сопредседателей России, США и Франции», - сказал Лавров.

Он напомнил, что на этой сессии страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь подтвердили свой подход в совместном заявлении. «Он содержит принципы урегулирования, который стороны приняли, но пока еще не перевели на язык практических шагов. Это непростое дело, но мы продолжаем им заниматься», - подчеркнул глава МИД РФ.