ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире

Европейская комиссия (ЕК) и Япония согласовали окончательный вариант двустороннего соглашения о свободной торговле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрём на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

"Фактически данное торговое соглашение является крупнейшим из когда-либо согласовывавшихся нами", - сказала Мальмстрём.

В результате его заключения будет создана самая большая зона свободной торговли в мире. Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов. Япония - вторая из стран G7 после Канады, с которой единая Европа достигает подобных договоренностей.

"Миру направлен ясный сигнал о том, что ЕС и Япония стремятся удержать мировую экономику на пути свободных, открытых и справедливых рынков с ясными и прозрачными правилами ", - говорится в совместном заявлении главы ЕК Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.