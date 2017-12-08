Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-12-17

ЕРЕВАН, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 декабря, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 485.25 драм. Курс евро сократился на 2.72 драмa и составил 569.44 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.18 драм. Курс британского фунта вырос на 4.60 драмa и составил 653.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 138.98 драмa и составила 19579.44 драм. Цена серебра сократилась на 3.24 драмa и составила 248.21 драм. Цена платины сократилась на 111.54 драмa и составила 14041.03 драм.