Азиатские индексы - 08-12-17

ТОКИО, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.39% и составил 22811.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.98% и составил 1803.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.55% и составил 3289.99 пункта, а HANG SENG вырос на 1.19% и составил 28639.85 пункта.