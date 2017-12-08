Министр иностранных дел Армении встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ

В рамках 24-й сессии Совета министров ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы участия Армении в ОБСЕ, существующее сотрудничество на разных платформах.

Собеседники с удовлетворением отметили, что «Программа сотрудничества с Арменией» предоставляет хорошие возможности для укрепления и углубления взаимного партнерства в рамках ОБСЕ.

Глава МИД Армении и генеральный секретарь ОБСЕ затронули также ряд вопросов повестки дня ОБСЕ, а также итоги заседания Совета министров.

Министр Налбандян представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта, а также рассказал о встречах с сопредседателями Минской группы и министром иностранных дел Азербайджана.