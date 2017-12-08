Глава Еврокомиссии обсудит с премьером Израиля ситуацию вокруг Иерусалима

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведет 11 декабря переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых намерен обсудить в том числе ситуацию вокруг Иерусалима. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"В понедельник председатель Юнкер проведет в Брюсселе встречу с премьером Нетаньяху", - сказал он. Ранее о предстоящих переговорах 11 декабря с израильским премьером по ситуации вокруг статуса Иерусалима и решения США перенести туда свое посольство из Тель-Авива сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Могерини осудила это решение США, заявив, что оно "отбрасывает ближневосточный мирный процесс к темным временам, которые были пережиты в прошлом", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг Нетаньяху, выступая на конференции по вопросам цифровой дипломатии в МИД еврейского государства, заявил, что Израиль осуществляет контакты со многими странами по поводу переноса посольств в Иерусалим. Статус этого города - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли его восточную часть в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является их "единой и неделимой" столицей. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.





