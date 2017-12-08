Ученые раскрыли необычную связь между газировкой и детской астмой

Дошколята, пьющие большие количества сладкой газировки, гораздо чаще страдают от астмы и связанных с ней осложнений во время учебы в школе, чем их сверстники, питающиеся здоровой диетой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Annals of the American Thoracic Society.

"В прошлом, наши коллеги уже раскрывали связь между употреблением сладких напитков и астмой у школьников, но никто не пытался проверить то, как употребление фруктозы в раннем возрасте может влиять на здоровье детей в последующие годы. Наши исследование показывает, что отказ от употребления газировки в первые годы жизни и даже во время беременности может защитить ребенка от развития астмы", — заявила Шерил Рифас-Шиман (Sheryl Rifas-Shiman) из Гарвардского университета (США).

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

Как оказалось, употребление газировки значительно повышало шансы на развитие астмы к 8-9 году жизни даже в том случае, если ее пил не сам ребенок, а его мать во время вынашивания плода. Дети таких родителей, по словам исследователей, на 63% чаще страдали от астмы при поступлении в школу, чем остальные дошколята.