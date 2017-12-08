Курц выразил удовлетворение встречей глав МИД Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц выразил удовлетворение встречей глав МИД Армении и Азербайджана в рамках саммита министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене.
«Я рад, что в рамках министерского саммита было организовано несколько встреч, в том числе между США и Россией, Арменией и Азербайджаном. Это очень маленькие, но позитивные сигналы, которые нам очень нужны», - сказал председатель ОБСЕ.
Коснувшись завершения председательства Австрии в ОБСЕ, Курц поблагодарил государства-члены за сотрудничество.
«ОБСЕ - уникальная организация. Во времена растущего отсутствия безопасности важно, чтобы у нас была такая организация, которая выступает за безопасность, доверие и борется за них», - сказал он.
Председательство в ОБСЕ в 2018 году переходит Италии.
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