Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 8 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Армении С.Василе, который посетил парламент в связи с завершением дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, глава парламента, оценивая вклад посла в расширение и углубление армяно-румынских отношений, отметил, что дружба двух народов имеет вековую историю.

Председатель НС заметил, что поколения армян, спасшихся в начале ХХ века от геноцида и нашедших пристанище в Румынии, сегодня являются достойными гражданами этой страны.

Обратившись к подписанному в Брюсселе Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, А.Баблоян подчеркнул, что Армения, открывая двери в Европу и ЕАЭС, готова содействовать налаживанию диалога ЕС – ЕАЭС.

Председатель НС коснулся важности сотрудничества дружественных стран и поддержки друг друга также на других международных площадках.

Г-н Василе, поблагодарив за прием, обратился к достижениям в двусторонних отношениях за годы своей дипломатической миссии в Армении. Посол особо отметил общности системы ценностей и исторической судьбы двух народов.

Посол с удовлетворением заметил, что за годы своей дипмиссии стал очевидцем развития демократии в Армении.

Обратившись к партнерскому соглашению Армения – ЕС, г-н Василе констатировал, что, являясь членом ЕАЭС, Армения обладает большим потенциалом и возможностями стать мостом между ЕС и ЕАЭС.

Чрезвычайный и Полномочный посол выразил признательность НС Армении за содействие посольству Румынии в оживлении двустороннего сотрудничества и дружественных отношений.

В завершение встречи А.Баблоян пожелал послу успехов и новых достижений в дальнейшей деятельности.