Каладзе пообещал самый народный Новый год в Тбилиси

Праздничные мероприятия по случаю Нового года в Тбилиси будут поистине народными и по большей части пройдут на окраине столицы, сказал градоначальник Каха Каладзе, передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ.

"В этом году Новый год в Тбилиси будет не только разного формата, но и будет самым народным. Главная новогодняя елка зажжется 15 декабря и именно с 15 декабря жителей и гостей Тбилиси будут радовать, украшенные новым новогодним освещением, улицы города", — сказал Каладзе на брифинге.

По его словам, впервые в этом году главные новогодние мероприятия пройдут на окраинах Тбилиси.

"По решению нашей команды, новогодние концерты пройдут в трех районах столицы – в Глдани, Самгори и Старый Тбилиси. Кроме того, хочу сказать, что с 24 декабря по 7 января в масштабах всего Тбилиси запланированы разные развлекательные мероприятия, в которых вместе с нами с радостью принимают участие разные бизнес-компании", — сказал Каладзе.



