ЕК и Украина подписали соглашение о выделении Киеву €50 млн на развитие территорий Восточной Украины, находящихся под контролем правительства. Церемония подписания документа состоялась в рамках проходящего в Брюсселе заседания Совета ассоциации ЕС-Украина на министерском уровне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе ЕК, эти средства "должны быть использованы на поддержку малого и среднего бизнеса, проекты по обеспечению примирения и развитию критической инфраструктуры".





