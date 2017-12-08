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ЕС выделил Киеву €50 млн "на развитие Восточной Украины"


ЕК и Украина подписали соглашение о выделении Киеву €50 млн на развитие территорий Восточной Украины, находящихся под контролем правительства. Церемония подписания документа состоялась в рамках проходящего в Брюсселе заседания Совета ассоциации ЕС-Украина на министерском уровне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе ЕК, эти средства "должны быть использованы на поддержку малого и среднего бизнеса, проекты по обеспечению примирения и развитию критической инфраструктуры".



 

 



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