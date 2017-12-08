Меланья Трамп хочет провести Рождество на необитаемом острове

Первая леди США Меланья Трамп призналась, что предпочла бы провести рождественские праздники с родными на необитаемом острове.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Washington Examiner.

"Я бы провела праздники на необитаемом тропическом острове, с семьей", — рассказала она во время посещения детского медицинского центра в Вашингтоне.

В реальности же, как уточнила она, семья президента соберется за ужином в канун Рождества, затем отправится на мессу, а перед прибытием Санта Клауса Трампов будет ждать "еще один семейный ужин". Меланья предупредила детей об опасности переедания, отметив, что сама предпочитает здоровую пищу.

На вопрос о том, какой подарок она хотела бы попросить у Санта Клауса, первая леди ответила: "Мир во всем мире, здоровье, любовь, доброту".