При столкновениях на западном берегу Иордана пострадали около 40 человек
16:08, 8 Декабрь, 2017
Порядка 40 человек пострадали в столкновениях палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
Стычки начались после пятничных мусульманских молитв на фоне недовольства местных жителей решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.
"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", — сказал аль-Фукаха.
СМИ сообщают также о стычках возле палестинских городов Хеврон и Калькилья. Столкновения верующих с полицией отмечены также в историческом центре Иерусалима.