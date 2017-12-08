При столкновениях на западном берегу Иордана пострадали около 40 человек

Порядка 40 человек пострадали в столкновениях палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Стычки начались после пятничных мусульманских молитв на фоне недовольства местных жителей решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", — сказал аль-Фукаха.

СМИ сообщают также о стычках возле палестинских городов Хеврон и Калькилья. Столкновения верующих с полицией отмечены также в историческом центре Иерусалима.