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При столкновениях на западном берегу Иордана пострадали около 40 человек


Порядка 40 человек пострадали в столкновениях палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Стычки начались после пятничных мусульманских молитв на фоне недовольства местных жителей решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", — сказал аль-Фукаха.

СМИ сообщают также о стычках возле палестинских городов Хеврон и Калькилья. Столкновения верующих с полицией отмечены также в историческом центре Иерусалима.

 

 



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