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"Газпром" установил рекорд экспорта газа


"Газпром" установил новый рекорд экспорта газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы вышли на финишную прямую на пути к новому абсолютному рекорду годового экспорта газа в дальнее зарубежье за всю историю "Газпрома" и газовой отрасли страны. С учетом заявки на 8 декабря, объем поставки газа компанией на этот рынок с начала года превышает 179,8 млрд куб. метров. Это больше, чем за весь прошлый год. Прежний рекорд - 179,3 млрд куб. м, установленный по итогам 2016 года, - уже побит", - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер журналистам в поселке Сабетта.

 

 



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